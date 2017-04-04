15 квітня - великий весняний концерт «Let's be happy & Let's Rock!»

Весна у розпалі, а це значить, що терміново потрібно відриватись наповну! Саме тому ініціативна група «Призма» запрошує усіх охочих на справжню весняну казку у форматі ROCK. 15 квітня о 13.00 у великій концертній залі Палацу молоді та студентства (ДКТ) за підтримки Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації за адресою: пл.Шевченко, 1.- Вистава від театрального проекту «На Біс!»- Поетичний букет від Зої Щербініної, Альони Мовчан, Петра Горбунова, Дмитра Смолко, Rich Voice та Дмитра Плотнікова- Наталі Уварової- Сергія Хорольського- Гурту "Child Roland"- Ігоря Ковальова- Гурту «Need Some Air»- Гурту «Старый Мотив»- Гурту «Windmusic»- Гурту «I.C. People»- Гурту «Криголам»- Гурту «Rawmaterials»- Артура ЛяхаТакож відбудеться музичний джем.Вхід вільний. Початок о 13:00.