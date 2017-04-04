15 квітня - великий весняний концерт «Let's be happy & Let's Rock!»
Весна у розпалі, а це значить, що терміново потрібно відриватись наповну! Саме тому ініціативна група «Призма» запрошує усіх охочих на справжню весняну казку у форматі ROCK. 15 квітня о 13.00 у великій концертній залі Палацу молоді та студентства (ДКТ) за підтримки Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації за адресою: пл.Шевченко, 1.
На вас чекає сім годин справжнього драйву:
- Вистава від театрального проекту «На Біс!»
- Поетичний букет від Зої Щербініної, Альони Мовчан, Петра Горбунова, Дмитра Смолко, Rich Voice та Дмитра Плотнікова
Бурхливий потік музики від:
- Наталі Уварової
- Сергія Хорольського
- Гурту "Child Roland"
- Ігоря Ковальова
- Гурту «Need Some Air»
- Гурту «Старый Мотив»
- Гурту «Windmusic»
- Гурту «I.C. People»
- Гурту «Криголам»
- Гурту «Rawmaterials»
- Артура Ляха
Також відбудеться музичний джем.
Вхід вільний. Початок о 13:00.
На вас чекає сім годин справжнього драйву:
- Вистава від театрального проекту «На Біс!»
- Поетичний букет від Зої Щербініної, Альони Мовчан, Петра Горбунова, Дмитра Смолко, Rich Voice та Дмитра Плотнікова
Бурхливий потік музики від:
- Наталі Уварової
- Сергія Хорольського
- Гурту "Child Roland"
- Ігоря Ковальова
- Гурту «Need Some Air»
- Гурту «Старый Мотив»
- Гурту «Windmusic»
- Гурту «I.C. People»
- Гурту «Криголам»
- Гурту «Rawmaterials»
- Артура Ляха
Також відбудеться музичний джем.
Вхід вільний. Початок о 13:00.