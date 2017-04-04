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Депутаты проголосовали за отмену тарифа 5 гривен на автотранспорт

Сегодня на сессии горсовета депутаты в очередной раз вернулись к вопросу об отмене решения исполкома о повышении тарифа на автотранспорт до 5 гривен. На этот раз голосование прошло успешно – 30 из 38 присутствующих депутатов отдали свой голос за.

Перед рассмотрением вопроса выступил руководитель фирмы-перевозчика «Рембыттехника» Валерий Сивак, который заявил, что повышение тарифа – это не прихоть перевозчиков, а необходимость, ведь предприятия работают в убыток:

 «Ежедневно большие автобусы перевозят в среднем 500 пассажиров, из них 10-20% льготники. Есть еще дети, которые платят 2 гривны, а не 3. Чистых денег мы получаем от 400 человек, это 1200 гривен. Автобус расходует 50 л солярки в день. Это 1200 гривен, а надо еще заплатить водителю, налоги на заработную плату, другие расходы. Ежедневно у нас 400 гривен убытка, это если автобус не ломается. А если поломался, то это дополнительные расходы. В таких условиях работать невозможно, мы находимся на краю пропасти. Сейчас автобусы ремонтировать не за что, машин на линии с каждым днем все меньше и меньше».

Некоторые депутаты также рекомендовали принять промежуточный тариф 4 гривны, но данное предложение не было поддержано.

За отмену решения исполкома о повышении тарифа до 5 гривен проголосовали 30 депутатов из 38.

Также выступил руководитель рабочей группы по автотранспорту Ярослав Концевой, который сообщил, что группа уже скоро сможет представить результаты своей работы, а пока просит оставить прежний тариф 3 гривны.

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