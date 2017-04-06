Висновки економічного блоку Робочої групи по маршрутних перевезеннях

Сьогодні відбулося засідання робочої групи маршрутних перевезеннях, на якому були представлені висновки економічного блоку, які розміщуємо нижче.

Згідно методики розрахунку тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міськихавтобусних маршрутах загальногокористування, які здійснюються у режимах експресного та маршрутного таксі, розраховуються за формулою

На відміну від формули,за як розраховуються тарифи на послуги з перевезення на міських автобусних маршрутах загального користування, які здійснюються у звичайному режимі руху в цій формулі при розрахунку не віднімаютьсяпланові річні чисті доходи від інших видів діяльності,

якіпов'язаніізнаданнямПослуг (наприклад Реклама та інші види за КВЕД, що є у перевізника. Тому в ЗАГАЛЬНОМУ

Перевізники надають «0» доходів від реклами т інших видів діяльності, що не відповідає дійсності – УСІ ПЕРЕВІЗНИКИ





Інформація, яку запитували ми (згідно протоколу робочої групи від 27.02.2017)- це розрахунки окремо за 2015 рік, окремо за 2016 рік, окремо – планові розрахунки на 2017 рік.





Що надали перевізники, в розрізі перевізників:





1) РемПобутТехніка. Данні на сайті ЗВЕДЕНІ розрахунки на 25.07.16 (невідомо чи за півріччя чи за квартал???). Додатково надали ЗВЕДЕНІ розрахунки за січень 2017 року.

Середня вартість дизпалива 17,28грн.

Розрахунки в розрізі маршрутів: тільки №35 та №47, хоча перевізник обслуговує 5 (п’ять маршрутів)

До розрахунків додаєтьсяаудіт на ці виокремлені два маршрути, про які ми не знаємо: чи вони найбільш рентабельні, чи найменш. Аудітори брали формулу для розрахунку тарифу в «звичайному режимі» (в ній додаткові прибуткі від інших видів діяльності = «0»), хоча в місті Херсоні тільки 4 маршрути працюють в цьому режимі і УТіС не уточнювало які саме це маршрути. За цими розрахунками не можна надати висновок, що їх можна розпоширити на усі маршрути, що їх обслуговує РПТ.





2) КОРНЕТ-СТИЛЬ. Розрахунок зведений за 2016рік, розрахований тільки на власних ТЗ. Окремий розрахунок надали тільки на один маршрут з чотирьох (№8), що обслуговують на власних автобусах. Ми не можемо надати висновки – чи він найбільш рентабельний чи найменш. Ці розрахунки не можна розпоширити на усі маршрути, що їх обслуговує КОРНЕТ-СТИЛЬ.





3) КП ХКТС. Обслуговує11 маршрутів. Розрахунок зведений за 2016рік по УСІМ маршрутам. Проте в розрахунках вказано, що на різних маршрутах їздять одні й ті жсамі автобуси, що не припустимо при розрахунку різних маршрутів. Як ми знаємо, власного транспорту у ХКТС – 5 одиниць автобусів.

4) Іксора. Надали розрахунок на маршрут №43 – єдиний, що є у них в обслуговуванні.

Інші перевізники розрахунків не надали.





Крім того, даних по кілометражу нових маршрутів, які були запропоновані Науково-дослідною роботою інституту у перевізників на момент розрахунку не було, тому кілометраж не співпадає.

Запропоновано зміни по маршрутній мережі, які передбачають зміну паспортів маршрутів, згідно яким треба робити перерахунки та проводити нові конкурси.

Виходячи з цього ми не можемо рекомендувати підвищити тариф при змінених маршрутах та відсутності розрахунків по всіх абсолютно маршрутах, які обслуговують перевізники.

Пропонуємо що стосується змін тарифів:

1) Перевірити разом з водіями та громадськістю розрахунки Іксори через вихід на маршрут на протязі декілька днів у різні дні тижня. По результатах розрахунків- запропонувати новий тариф для маршруту № 43 та підрахувати кількість пільгових категорій населення для розрахунку компенсації цьому маршруту (перевізнику) конкретно по цьому маршруту

2) Переглянути існуючу мережу руху автобусів здолученням до обговорення перевізників та Управління транспорту. За результатами змін перерахувати тариф на планових показниках згідно нових маршрутів (кілометражу), провести нові конкурси та розробити нові паспорти маршрутів. Перевірити пасажиропотік за допомогою паперових захищених квитків, в т.ч. для пільгових категорій пасажирів.

3) Запропонувати ввести на одному й тому ж самому маршруті як автобуси в звичайному режимі так і маршрутні таксі за вищою ціною перевезень, наприклад 4грн за вимоги що маленькі маршрутки в режимі «таксі» не будуть перевищувати пасажиромісткість.

4) Розробити систему компенсації та підрахунку пільгових категорій населення з долученням управління соціальної політики на прикладі м.Львів для інших перевізників та затвердити цю систему на ХМР.

5) У вечірній час пропонуємо збільшити вартість перевезень згідно нових розрахунків в 2,5-3 рази від затвердженого в майбутньому денного тарифу, але інтервал руху маршруток повинен бути не більше 30 хвилин.

Що стосується якості перевезень – долучити до меморандуму пропозиції перевізників, обговорити, долучити ідеї інших перевізників та підписати меморандум співпраці.