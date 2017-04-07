Молодежь пришла на сессию облсовета отстаивать Kherson Art Hub

Kherson Art Hub пришел сегодня на сессию Херсонской областной рады. Повестка - появилась информация что помещение культурного центра хотят приватизировать. Молодежь собралась поддержать место своего культурного и социального развития.

Об этом сообщает корреспондент ПХ.

Ниже публикуем сообщение, которое активисты хаба разместили на своей страничке в Фейсбуке.

На сайте областного совета появился проект решения сессии, где перечислены объекты коммунальной формы собственности, которые предлагается отправить на приватизацию:

http://khor.gov.ua/pro-vnesennya-zmin-pereliku-ob-yektiv-s…/





Среди них здание и прилегающая территория бывшего кинотеатра Иллюзион (ул.Гимназическая, 30 А), в котором расположен общественный культурный центр Kherson Art Hub.

Центр существует уже более года. За это время его активисты и все сочувствующие самостоятельно выполнили ремонт, купили отопительные приборы и стулья, сделали амфитеатр и вентиляцию и пр.пр. Это если говорить о бытовом.

В плане культурных проектов здесь, исключительно на личных инициативах регулярно проходят показы киноклассики и украинского кино, заседания херсонского философского клуба, художники делают зарисовки с натуры, молодые команды музыкантов проводят репетиции и концерты, уроки аргентинского танго, проходят мастер-классы, авторские встречи, лекции, театральные, поэтические, музыкальные проекты и пр.пр.





В понедельник на сессии областного совета, очень вероятно, что будут предлагать голосовать пакетом за все объекты. Очень просим, уважаемых депутатов внимательно отнестись к голосованию и только после изучения вопроса.





Результаты работы и программа культурного центра (по состоянию на 27.02.2017) изложена здесь: https://drive.google.com/…/0B8APvyAfZsslN3c3OGJ5MjQ2N3c/view

Фотоотчеты (практически каждое мероприятие, которое проходит в хабе фиксируется на фото или видео): https://www.facebook.com/pg/arthub.ks/photos/?tab=albums





p.s. Леонид Ежуров в праве выступить до начала сессии областного совета с 3-х минутным заявлением обращенным к депутатам - отказали. Всю пятницу, сотрудники различных отделов облсовета, перенаправляли один другому, после чего записали его номер и тему выступления, и...сказали, что перезвонят. Уже на новые регулярные звонки отвечали "ваш вопрос еще не решен, вам перезвонят". Ответили уже в субботу, в 10:10 и.. сообщили, что возможность выступить не предоставят.

Надеемся, что кто-то из уважаемых депутатов увидит данный пост и таким образом будет осведомлен о ситуации и выбор сделает осознанно.