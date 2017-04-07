В субботу - фильм "Житие Брайана" в библиотеке
В субботу, 15 апреля, в 13:00 в дискуссионном клубе "Кинолюбители Херсона" на базе библиотеки №3 (ул.Рабочая 76-а) состоится показ фильма "Житие Брайана".
В предверии светлого праздника Пасхи, дискуссионный киноклуб "Кинолюбители Херсона" предлагает вам временно отвлечься от радостных хлопот и посмотреть вместе с нами замечательный фильм Терри Джонса "Житие Брайана" https://www.kinopoisk.ru/film/485/ Чтобы наполниться радостью и после простмотра,вернуться домой и продолжить готовиться и преисполняться радости от праздничных хлопот. С Благословения УПЦ КП фильм будет показан на украинском языке!