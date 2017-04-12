Завтра презентуют автоматизированную систему управления дорожным движением
12 апреля в 12.00 в малом зале горсовета КП "Херсонгорсвет" совместно с харьковской компанией ООО "Система Сервис" представляет автоматизированную систему управления дорожным движением.
Об этом сообщается на сайте Херсонского горсовета.
Автоматизированная система управления дорожным движением позволяет осуществлять диспетчерское и координированное управление светофорными объектами, контролировать их режим работы, возникновение неисправностей и аварийных ситуаций.