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За урядові законопроекти голосує стара коаліція

Найбільше підтримували урядові законопроекти «Народний Фронт» та Блок Петра Порошенка. В середньому «за» голосували 79% депутатів фракції «Народного Фронту» та 73% - Блоку Петра Порошенка. Про це йдеться в дослідженні КВУ: «Річниця уряду: чи вдалося Гройсману налагодити співпрацю з Радою», яке було виконано в рамках проекту Дослівно.
Також «за» голосували 65% депутатів «Самопомочі», 60% - Радикальної партії Олега Ляшка та 50% - ВО «Батьківщина».

Найменше підтримували урядові законопроекти депутати «Відродження» та «Опозиційного блоку». «За» голосували лише 27% та 19% депутатів відповідно. Депутати Опоблоку не дали жодного голосу за 26 прийнятих урядових законів із 49.

«Окремі фракції Ради фактично ведуть подвійну гру. До прикладу, керівництво «Батьківщини» активно критикує уряд Гройсмана і навіть ініціювало його звільнення, але при цьому половина фракції стабільно підтримує урядові законопроекти. Це означає лише два варіанти: або депутати йдуть проти керівництва фракції, або «Батьківщина» маніпулює інформацією», - підкреслив голова КВУ Олексій Кошель.

«Результати голосувань також спростовують міф про так звану олігархічну коаліцію. Лише 24% депутатів групи «Відродження» та 36% «Волі Народу» підтримували прийняті урядові законопроекти. Тоді як «за» голосувало 65% «Самопомочі» і 60% Радикальної партії, які, як і «Батьківщина», активно критикують уряд», - додав Кошель. 

Джерело: сайт ХОО КВУ
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