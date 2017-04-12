Завтра - заседание общественного совета при мэре

Завтра, 14 апреля, в 14.00 в малом зале Херсонского горисполкома состоится заседание общественного совета при Херсонском городском голове.

В повестке дня вопрос о работе рабочей группы по маршруткам. Выступят руководитель группы Ярослав Концевой, который руководителя проинформирует членов ГР о текущей ситуации, и Владимир Молчанов, который презентует разработанные им проекты документов.

Также в повестке дня обсуждение тарифов на ЖКХ, ситуации внутри горсовета, в частности общественники презентуют свои рекомендации городскому голове по поводу изменения состава постоянных депутатских комиссий. Результаты своей работы презентуют представители земельного комитета.

Заседание общественного совета является, как всегда, открытым для журналистов и активных граждан.