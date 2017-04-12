Представники херсонського офісу МПР відвідали Тавричанську та Чаплинську ОТГ

Керівник Херсонського офісу Мережі правового розвитку Олександр Мошнягул та голова ХОО Комітету виборців України, на базі якої працює офіс, Дементій Бєлий відвідали Тавричанську та Чаплинську об’єднані територіальні громади.

Вони зустрілися з головами громад та обговорили питання впровадження в ОТГ механізмів безоплатної правової допомоги, що зможе суттєво допомогти місцевому населенню та підняти рівень правової обізнаності громади.

Експерти запропонували головам Тавричанської та Чаплинської ОТГ підготовлений пакет документів , які дозволять залучити до надання первинної правової допомоги у громаді адвокатів, юристів, юридичні фірми. Ці документи допоможуть громадам створити всі умови для надання мешканцям безоплатної праввої допомоги, в тому числі за рахунок міжнародних донорських структур.

«Сьогодні ми готові надавати вам консультативну допомогу, в тому числі й дистанційно за допомогою телефону чи скайпу», - зазначив керівник проекту Олександр Мошнягул.

Нагадаємо, що Херсонський офіс Мережі правового розвитку працює на базі Херсонської обласної організації Комітету виборців України. Безоплатна первинна права допомога надається за проектом «Організація сталої системи безоплатної первинної правової допомоги в місті Херсоні» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».