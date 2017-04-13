Депутати найчастіше адресують запити Авакову, Супрун і Данилюку

Народні депутати найчастіше адресують запити Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, в.о. міністра охорони здоров’я Супрун Уляні Надії та Міністру фінансів Олександру Данилюку. Про це йдеться в дослідженні КВУ: «Річниця уряду: чи вдалося Гройсману налагодити співпрацю з Радою», яке було виконано в рамках проекту Дослівно.

Починаючи з квітня 2016 року, до Арсена Авакова було направлено 195 депутатських запитів, до Уляни Супрун – 114, до Олександра Данилюка – 109.

«Велика кількість запитів свідчить, що депутати мають чимало запитань до діяльності окремих міністрів. Зокрема, це стосується в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, яка очолює одне з найпроблемніших міністерств та міністра фінансів Олександра Данилюка, якого неодноразово критикували з парламентської трибуни. Щодо Арсена Авакова, то це природно, коли в депутатів багато запитань до представників силових відомств», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Загалом за рік роботи уряду до членів Кабміну надійшло більше тисячі депутатських запитів.

Джерело: ВГО КВУ