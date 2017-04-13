У Херсоні відкривається "UkraineLab: Лабораторія сталості для громадських ініціатив та культури"

Запрошуємо мешканців Херсона та гостей на офіційне відкриття форуму "UkraineLab: Лабораторія сталості для громадських ініціатив та культури", яке відбудеться 27-30 квітня 2017 року за адресою Проспект Ушакова, 37.





15:00 Форум відкриють привітання від координаторок форуму Ольги Дятел (ГО Інша Освіта) та Альони Каравай (MitOst e.V.), а також привітання від партнерів форуму.

Ви зможете почути відповіді на наступні запитання: Що таке програма UkraineLab? Що вже зроблено та які плани на майбутнє? Для чого ми робимо програму та які можливості є у членів мережі. Як працюватиме п’ятий форум UkraineLab, присвячений темі сталості, та чому саме ця тема була обрана? Чому ми вирішили приїхати в Херсон та чого чекати протягом цих днів.





16.00 - LinkLab: Простір для презентацій організацій, проектів та інструментів

Доповнить офіційне відкриття вже традиційний формат для форуму UkraineLab – LinkLab. Це особливий, дуже динамічний та по-хорошому голосний елемент форуму. Він ідеальний для знайомства, пошуку партнерів та презентації найкращих напрацювань. В рамках цього формату 20 організацій з різних куточків України коротко презентують свою діяльність та найкращі практики. Під час LinkLab функціонуватиме бібліотека публікацій та простір для вільних розмов. Це той випадок, коли три години будуть наповнені досвідом 80-ти учасників форуму UkraineLab та локальних діячів. Детальнішу програму презентацій під час LinkLab знайдете в цій події за тиждень до форуму.





Форум UkraineLab відбудеться 27 - 30 квітня в Херсоні. В ньому візьмуть участь біля 80 професіоналів у сфері громадських ініціатив та культури з різних куточків України, які спільно працюватимуть над компонентами сталості для неприбуткових організацій. Міжнародна команда тренерів та експертів супроводжуватиме спільну роботу та поділиться своїм досвідом.





Запрошуємо відвідати інші заходи форуму. Участь у них є безкоштовною, але будемо вдячні за попередню реєстрацію до 25 квітня за посиланням: https://goo.gl/forms/YZgfDpnevCPmTm0w1

Реєстрація відкрита для мешканців Херсона (учасникам форуму, які подавали заявки на участь до 30 березня, додатково реєструватися не треба).





28 квітня 21:00 “Ніч невдач” - святкування історій поразок

29 квітня 21:00 Показ стрічки від фестивалю документального кіно про права людини DocudaysUA

30 квітня 12:30 Експертні розмови на тему сталості

30 квітня 15:00 Концерт гурту «5 вимір»

https://www.facebook.com/events/415958148783351/