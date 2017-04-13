Децентрализация на Херсонщине способствовала перевыполнению бюджета

О том, что Херсонщина имеет положительный опыт во внедрении реформы децентрализации, рассказал в. о. заместителя председателя областной государственной администрации Дмитрий Бутрий в ходе встречи руководства ОГА с заместителем директора Миссии USAID в Украине господином Джоном Пеннелл.

Об этом сообщается на сайте Херсонской областной государственной администрации.

Представители Миссии USAID в Украине рассказали, что уже успели побывать в Херсонском государственном аграрном университете и посетили Музыковскую объединенную территориальную громаду.

На это Дмитрий Бутрий, координирующий именно процесс образования объединенных территориальных громад в Херсонской области, отметил, что вообще процесс децентрализации в регионе начался в 2015 году, в течение которого было образовано одна громада - Кочубеевская ОТГ, которая своим примером дала толчок для активизации работы в этом направлении и именно поэтому уже на протяжении 2016 года было образовано еще 11 объединенных территориальных общин.

«Децентрализация способствовала перевыполнению областного бюджета в течение трех месяцев с начала 2017 года на 146,5 процента, а сами местные бюджеты увеличились до 6 раз. Начиная реализацию реформы децентрализации, Херсон ориентировался на опыт европейских стран, а именно Польши. Сегодня, увидев результаты реализованной работы, есть собственный положительный опыт, который позволяет продолжать передачу власти на места и тем самым обеспечивать экономический рост громад в области», - акцентировал внимание Дмитрий Бутрий.