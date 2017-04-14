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324 человека с инвалидностью получили бесплатные услуги от службы занятости

324 человека с инвалидностью получили бесплатные услуги от службы занятости - об этом сообщает пресс-служба ведомства. Из них 33 были трудоустроены.

Согласно действующему законодательству подбор подходящей работы для данной категории осуществляется в соответствии с их профессиональными навыками, знаниями, индивидуальной программы реабилитации и с учетом пожеланий по условиям труда. В течение первого квартала текущего года при содействии службы занятости было трудоустроено 33 безработных с особыми потребностями.
Также лица с ограниченными физическими возможностями получают информацию о сети учебных заведений области, в т.ч. Центров профессионально-технического образования государственной службы занятости, и сети центров профессиональной реабилитации инвалидов, подчиненных Министерству социальной политики Украины, и осуществляют профессиональное обучение инвалидов, по профессиям в соответствии с потребностью рынка труда.
По состоянию на 1 апреля текущего года бесплатное профессиональное обучение по направлению службы занятости проходило 16 человек из числа инвалидов, из них 4 человека трудоустроены.


Отдел организационно-информационной работы ХОЦЗ

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