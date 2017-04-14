Андрія Гордєєва знову оцінять

Комітет виборців України розпочав другий етап Рейтингу діяльності голів обласних державних адміністрацій. Мета проекту – підвищення рівня управлінської ефективності представників виконавчої влади на місцях. Нагадую, що за попереднім рейтингом за 2016 рік голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв отримав останнє місце серед всіх голів облдержадміністрацій країни. Яким буде підсумок роботи в першому кварталі - покаже час.

Перший рейтинг було складено за підсумками 2016 року. Публікація рейтингу викликала значний суспільний резонанс.

Як і було анонсовано, рейтинги будуть складатись щоквартально. Наступний рейтинг за підсумками першого кварталу 2017 року буде оприлюднено в кінці квітня.

Методологія рейтингу буде складатись з таких елементів:

1. Безпосередня авторська група, що розроблятиме аналітичний звіт, – це експертна рада проекту із числа представників Комітету виборців України в Києві.

2. Формування панелі з місцевих експертів. У рамках дослідження буде проведено експертне опитування. Взяти в ньому участь зможе будь-яка людина, що має знання, досвід та інформацію в певній сфері, за яку відповідає обласна державна адміністрація (проведення реформ в області, боротьба з корупцією, взаємодія з громадянським суспільством тощо).

Заявку на участь в експертному опитуванні бажаючи заповнювали через google-форму.

Експертна рада в Києві акредитує бажаючих взяти участь в опитуванні, керуючись такими принципами:

а) кваліфікація експерта;

б) незаангажованість;

в) дотримання вибірки.





У кожній області буде опитано не менше 5-ти та не більше 15-ти експертів.





Зараз розпочався етап проведення опитування місцевих експертів. Усі відібрані експерти отримали електронний опитувальник, в якому зможуть оцінити діяльність голів обласних державних адміністрацій за різними напрямами роботи за 10-бальною шкалою. Опитування триватиме до 14 квітня.

4. Крім експертного опитування, на загальний рейтинг голів обласних державних адміністрацій будуть впливати офіційні дані статистики за 1-ий квартал.

5. Для об’єктивної та вичерпної інформації також надсилаються інформаційні запити в кожну обласну державну адміністрацію та використовуються дані про роботу відповідних органів з відкритих джерел.