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В Украине начата кампания по предоставлению каждому больному обезболивающих

13 апреля в Украине стартовала кампания #ЗнимайРожевиОкуляры - "Снимай розовые очки". Кампания призвана объяснить пациентам и врачам, то обезболивание - это право каждого. Лечение без обезболивания в XXI веке можно сравнить с пыткой, ведь при наличии всех необходимых лекарственных средств, бывают случаи, что лечение больных умышленно происходит без обезболивания в невыносимых муках, которые человеку трудно выдержать.
 
Кампанию проводит программная инициатива «Общественное здоровье» Международного фонда «Возрождение» в партнерстве с ОО «Институт правовых исследований и стратегий», МБФ «Соборность», БФ помощи неизлечимо больным «Мать Тереза», ОО «Клуб« Шанс », ОО« институт социального развития », ОО« Украинский правовые инициативы », БО« Сеть 100 процентов жизни Ровно».

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