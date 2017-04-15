Около двух тысяч безработных поучаствовали во временных и общественных работах в области

С начала 2017 года, по состоянию на 07 апреля 2017 года, по оперативным данным в общественных работах по направлению областной службы занятости приняли участие 529 безработных, в других работах временного характера - 1667 безработных и ищущих работу. Об этом сообщил директор Херсонского областного центра занятости Евгений Ерашов.

Одной из важных направлений временного трудоустройства безработных являются общественные работы - считают в Областном центре занятости. На Херсонщине, по инициативе центра занятости, созданы и реализуются в настоящее время несколько социально направленных проектов, в рамках которых проводятся общественные работы. Это - проект «Шериф» и проект «Воспроизведем культурно-историческое наследие Херсонщины».

В общественных работах по информированию населения по недопущению нарушений общественного порядка по социально направленным проектом «Шериф» в течение 2011-2017 годов, в срок его реализации, приняли участие 1262 безработных лица, в рамках реализации проекта «Воспроизведем культурно-историческое наследие Херсонщины »в течение 2013-2017 лет - 1290 человек.

Справка:

Общественные работы в соответствии с действующим законодательством - это работы, относящиеся к временной занятости. Организуются и проводятся исключительно в интересах территориальной общины и на специально созданных для этого временных рабочих местах.

Организаторами проведения выступают местные органы власти и центры занятости, участниками - работодатели и зарегистрированные безработные.



