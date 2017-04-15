Василий Зеленчук прогнозирует в мае акции протеста лесников

Если до 19 апреля власти не выплатят задолженности по зарплате работникам лесного хозяйства, то первый заместитель Херсонского областного совета Василий Зеленчук прогнозирует массовые акции протеста по всей стране. Об этом он рассказал на встрече с журналистами по итогам мирной акции протеста в Киеве.

«Мы добились встречи с первым заместителем Министра агропромышленной политики Максимом Мартынюком. Он взял на себя обязательство до конца месяца выплатить задолженность по заработной плате в объеме 120 млн грн за 2016, но это только 30% от общего долга, а уже через неделю, 19 апреля, он даст ответ о дальнейших финансирования по ликвидации заработной платы 2017 года ", - цитируют Василия Зеленчука официальный сайт Херсонского областного совета.

На сегодня в лесной отрасли области сложилась катастрофическая ситуация, которая может привести к гибели лесов.

Около 2 тысяч специалистов уволились, более 2,5 тыс. находятся в отпусках без сохранения заработной платы. А задолженность по выплате заработной платы составляет более 7,5 млн грн.

В связи с отсутствием финансирования лесных хозяйств, уже с начала 2017 года в лесах Херсонщины возникло 128 пожаров на площади 194,5 гектаров, что на несколько раз больше, по сравнению с прошлогодним показателем. Один из таких пожаров вынужден был лично гасить сам глава облгосадминистрации Андрей Гордеев.

«Если до 19-го апреля не будет сделано ничего, то в мае по всей Украине начнутся акции протеста с перекрытием дороги и т.д., - отметил Василий Зеленчук и добавил. - Если власть нас не услышит, то будем обращаться в Европейский Союз. Думаю, они понимают, какая катастрофа ждет не только на Херсонщину и Украину, но и на всю Европу, если сегодня не сохранить леса».

Наша справка. Василий Зеленчук - первый заместитель главы Херсонского областного совета. Родился 21 августа 1960 года. Образование высшее. Избран по спискам Радикальной партии Олега Ляшка. Долгое время жил и занимался предпринимательской деятельностью в Севастополе. Накануне выборов был директором ООО "Торговый дом Украина", официально проживал в с. Ольгино Горностаевского района Херсонской области. В 2015 году баллотировался в Верховную Раду по Новокаховскому округу. В ноябре 2016 года был зверски избит неизвестными у своего дома. 16 января 2017 года его исключили из Радикальной партии Олега Ляшко за невыполнение программных положений и уставных требований партии. Это произошло после слухов о том, что он возглавит областную организацию Аграрной партии. Тогда же радикалы предложили Василию Зеленчуку сложить депутатский мандат.



