Василий Зеленчук прогнозирует в мае акции протеста лесников
Если до 19 апреля власти не выплатят задолженности по зарплате работникам лесного хозяйства, то первый заместитель Херсонского областного совета Василий Зеленчук прогнозирует массовые акции протеста по всей стране. Об этом он рассказал на встрече с журналистами по итогам мирной акции протеста в Киеве.
«Мы добились встречи с первым заместителем Министра агропромышленной политики Максимом Мартынюком. Он взял на себя обязательство до конца месяца выплатить задолженность по заработной плате в объеме 120 млн грн за 2016, но это только 30% от общего долга, а уже через неделю, 19 апреля, он даст ответ о дальнейших финансирования по ликвидации заработной платы 2017 года ", - цитируют Василия Зеленчука официальный сайт Херсонского областного совета.
На сегодня в лесной отрасли области сложилась катастрофическая ситуация, которая может привести к гибели лесов.
Около 2 тысяч специалистов уволились, более 2,5 тыс. находятся в отпусках без сохранения заработной платы. А задолженность по выплате заработной платы составляет более 7,5 млн грн.
В связи с отсутствием финансирования лесных хозяйств, уже с начала 2017 года в лесах Херсонщины возникло 128 пожаров на площади 194,5 гектаров, что на несколько раз больше, по сравнению с прошлогодним показателем. Один из таких пожаров вынужден был лично гасить сам глава облгосадминистрации Андрей Гордеев.
«Если до 19-го апреля не будет сделано ничего, то в мае по всей Украине начнутся акции протеста с перекрытием дороги и т.д., - отметил Василий Зеленчук и добавил. - Если власть нас не услышит, то будем обращаться в Европейский Союз. Думаю, они понимают, какая катастрофа ждет не только на Херсонщину и Украину, но и на всю Европу, если сегодня не сохранить леса».