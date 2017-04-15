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Экс-губернатор Костяк заявил, что неизвестные в Интернете пишут от его имени

Бывший глава Херсонской облгосадминистрации Николай Костяк опроверг информацию о своей активности в социальных сетях. Он заявил, что ему неприятно, что кто-то в Фейсбуке от его имени завел страницу, распространяет информацию и с кем-то ссорится и призвал всех здравомыслящих граждан жаловаться в администрацию социальных сетей.


«От вас я услышал впервые, что такое вообще происходит . Мне неприятно было узнать, что кто-то от моего имени, пользуясь моими личными данными, фото, сделал эту страницу. Что эти люди кому–то пишут, с кем-то ссорятся. Я догадываюсь, кто и зачем это делает – это чисто политические цели, разжигание противостояния, сталкивание и обострение. Пусть это будет на совести этих людей.

Здравомыслящих прошу пожаловаться администрации фейсбук, чтобы эту страницу закрыли. Я бы не хотел, чтобы от моего имени велась такая нездоровая деятельность. Это будет правильно» - цитируют слова экс-губернатора издание "Любимый Херсон"

Накануне празднования Пасхи в Фейсбуке зарегистрировался пользователь под именем "Николай Костяк". Была размещена фотография экс-губернатора, его личные данные.
"Николай Костяк" разместил ряд постов, в которых напоминал о том, что именно он был инициатором строительства Мостоперехода между Таврическим и Днепровским районом в Херсоне, который по его планам должен был уже работать. Его идеей было открытие аэропорта, привлечения инвестиций в экономику области, пуска торгово-развлекательного комплекса "Фабрика", который остается главным местом развлечения в городе. 
Его посты вызвали бурное обсуждение интернет-пользователей.


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