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Руководитель Департамента ЖКХ Херсонского горсовета уволен - СМИ

Распоряжением городского головы от 14 апреля 2017-го года Чайка Руслан Викторович уволен с должности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Херсонского городского совета. Об этом сообщили "Херсонские факты" со ссылкой на официальный сайт городского совета.

Руслан Чайка 

Издание также утверждает, что хотя официальная причина увольнения чиновника соглашение сторон, но по ее данным на Руслана Чайку оказывалось давление.

Официальных данных о назначении нового директора департамента пока нет, но "ХФ" сообщает, что новым директором буд­ет назначен экс-руков­одитель коммунального­ предприятия "Днепров­ский" Евгений Сокрут.­ В прошлом году он "пр­ославился" участием в ­скандале с дорогостоя­щими путешествиями в ­Арабские Эмираты.


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