Руководитель Департамента ЖКХ Херсонского горсовета уволен - СМИ
Распоряжением городского головы от 14 апреля 2017-го года Чайка Руслан Викторович уволен с должности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Херсонского городского совета. Об этом сообщили "Херсонские факты" со ссылкой на официальный сайт городского совета.
Издание также утверждает, что хотя официальная причина увольнения чиновника соглашение сторон, но по ее данным на Руслана Чайку оказывалось давление.
Официальных данных о назначении нового директора департамента пока нет, но "ХФ" сообщает, что новым директором будет назначен экс-руководитель коммунального предприятия "Днепровский" Евгений Сокрут. В прошлом году он "прославился" участием в скандале с дорогостоящими путешествиями в Арабские Эмираты.