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Опозиційний блок на Голопристанщині виступив проти блокади Донбасу

12 квітня на сесії Голопристанської міської ради Херсонської області представник ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ Олена Студенянська зробила заяву, в якій засудила дії керівництва України щодо блокади Донбасу.

«Представники провладних партій масово висловлюють згоду і підтримку блокаді. Це угодовство може дорого обійтися Україні. ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК вважає, що нинішня влада веде Україну до гуманітарної та енергетичної катастрофи. Ми категорично проти посилення протистояння. ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК вимагає від усіх сторін конфлікту повернутися до виконання Мінських угод», - підкреслила депутат.

Виступ Олени Студенянської прозвучав на противагу закликам представників провладних партій, завдяки чому депутати Голопристанської міськради вирішили не підтримувати блокаду Донбасу - повідомляє прес-служба "Опозиційного блоку"

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