В СБУ утверждают, что на Херсонщине готовятся протесты представителей национальных меньшинств

Россия планирует в мае организовать на территории Херсонской, Николаевской и Харьковской областей провокации с участием представителей национальных меньшинств с целью разжигания межэтнической розни. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, - пишет интернет-издание "Любимый Херсон" со ссылкой на канал 112 Украина.

- К сожалению, наша служба получает и другую информацию о том, что это может быть не последняя акция, которую российская сторона пытается организовать на территории нашего государства с одной и той же целью – создания негативного имиджа Украины и разжигание межэтнической межрасовой вражды. Будто в Украине существует конфликт между различными общинами, что не соответствует действительности. По нашим данным, такие акции протеста сейчас планируются и на территории Харьковской, Херсонской, Николаевской областей. Наша служба будет делать все для того, чтобы такие провокации вовремя предупредить, - сказал Александр Ткачук.

По его словам, провокации планируются в течение следующих нескольких недель.

- Есть информация о том, что отдельные из них запланированы на первую половину мая, - сказал Александр Ткачук.

Он также сообщил, что накануне в Одессе СБУ предотвратила проплаченную акцию, которую организовала РФ. По данным ведомства, организаторы хотели создать картинку для российских СМИ, что украинские праворадикальные организации или патриотически настроенные граждане нападают на представителей болгарского национального меньшинства.

Напомним, перед Пасхой правоохранителям удалось предотвратить провокацию в отношении болгарского нацменьшинства Одесской области, когда возле здания Генерального консульства Республики Болгария, на улице Посмитного появилась группа людей изображавших представителей болгарской общины, которых якобы угнетают украинские власти.

По версии СБУ организатором «акции протеста» в Одессе является лидер радикальной общественной организации «Наждак» Николай Дульский, — сообщает Zaxid.net со ссылкой на руководителя аппарата председателя СБУ Александра Ткачука. «Мы задержали координатора этой акции, специально прибывшего из Харькова», — рассказал Ткачук. По его словам эта акция должна была быть первой из ряда запланированных российскими спецслужбами провокаций. Подобные мероприятия также были запланированы в Харькове, Херсоне и Николаеве.





В Херсонской области проживают представители 115 народностей. Наибольшее национальное меньшинство это русские. Они живу во всех административно-территориальных единицах области. Их количество колеблется от 23% в Новой Каховке до 6% в Нововоронцовском районе. Во всех районах области русский признан региональным языком. В десятку национальных меньшинств входят также белорусы, крымские татары, армяне, молдоване, турки, ромы, евреи и немцы. Часть национальностей в области проживают компактно. Это крымские татары, турки-месхетинцы, курды, некоторые другие. Ярко выраженных конфликтов на межнациональной почве в области нет, хотя некоторым бытовым и экономическим конфликтам некоторые политики пытаются придать характер межнационального противостояния, как это было в случае с курдами и турками. В области активно действую национально-культурные общества. Они проводят концерты и другие мероприятия.



