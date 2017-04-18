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Завтра в ОДА будуть розвінчувати міфи та подвійні стандарти українського колабораціонізму

21 квітня 2017 року о 15.00 відбудеться зустріч з громадськістю на тему: «Міфи, подвійні стандарти та реалії українського колабораціонізму» (м.Херсон, пл.Свободи, 1, І-й поверх засідань). - Про це повідомили в Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОДА.

Вони ж запрошують взяти участь у заході.

Нажаль, в запрошенні не говориться хто буде розвінчувати ці міфи та стандарти. Й що мається на увазі під "українським колабораціонізмом".скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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