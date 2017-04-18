В Херсоне хотят создать орган самоорганизации микрорайона Таврический

Сегодня состоится собрание по обсуждению вопроса создания органа самоорганизации микрорайона Таврический в городе Херсоне. Собрание инициирует Движение за развитие ОСМД в Херсоне. На собрании ожидаются руководители, учредители и представители ОСМД Таврического, представители органов самоорганизации, активисты. Также в собрание примут участие представители Ресурсного центра по развитию местной демократии Александр Мошнягул и Владимир Молчанов. Они расскажут об особенностях создания комитетов микрорайонов и правовых основах их работы. Представителей ОСМД в первую очередь интересует возможности контроля за качественным расходованием бюджетных средств на развитие микрорайона

Об этом сообщила представитель Движения Людмила Чайка.

Собрание состоится в помещении Херсонского кризового медиа-центра сегодня в 14-00.

Адрес: Херсон, ул. Пилипа Орлика, 30, 1 этаж. Офис 33.