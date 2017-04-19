Христиане Новой Каховки думали как усилить помощь детям-сиротам

Ассоциация христианских церквей Таврического края планирует усилить социальную работу с детьми-сиротами и семьями в сложных жизненных обстоятельствах, проживающих на территории Таврического объединения территориальных общин.

Об этом говорилось на совещании Ассоциации 20 апреля, которое состоялось в помещении Церкви Рождества Христова.

Представители разных церквей Новой Каховки обсудили возможности объединения усилий по созданию патронатных семей, Центра работы с семьями в сложных жизненных обстоятельствах, дневного центра для детей и другие. Об этом рассказал пресвитер Церкви Рождества Христова Валерий Ильичев.

Ассоциация христианских церквей Таврического края в сотрудничестве с новокаховскими властями и общественными организациями готовит конференцию с участием Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы, посвященная вопросу повышения качества социальных услуг детям-сиротам и семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Проведение конференций запланирован на середину мая.