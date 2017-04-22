АНОНС. Прес-конференція КВУ: «Рейтинг діяльності голів ОДА за перший квартал 2017 року»

У вівторок, 25 квітня, о 14:30, в агенції «Інтерфакс-Україна» (Рейтарська, 8/5а) відбудеться прес-конференція Комітету виборців України: «Рейтинг діяльності голів ОДА за перший квартал 2017 року».





Під час заходу буде презентовано дослідження КВУ щодо діяльності голів обласних державних адміністрацій у першому кварталі 2017 року. При визначенні рейтингу очільників ОДА враховувалися показники соціально-економічного розвитку регіонів та результати експертного опитування.





Теми заходу:

- хто з голів ОДА працював найкраще та найгірше у першому кварталі 2017 року;

- які області відстають за темпами соціально-економічного розвитку;

- які напрямки виявилися провальними в діяльності голів ОДА;

- чи сприяють голови ОДА проведенню реформ на місцях;

- що варто змінити в кадровій політиці щодо призначення очільників ОДА.





У прес-конференції візьмуть участь:

• Олексій Кошель – генеральний директор КВУ

• Денис Рибачок – аналітик КВУ





Вхід за редакційними посвідченнями.





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