АНОНС. Прес-конференція КВУ: «Рейтинг діяльності голів ОДА за перший квартал 2017 року»
У вівторок, 25 квітня, о 14:30, в агенції «Інтерфакс-Україна» (Рейтарська, 8/5а) відбудеться прес-конференція Комітету виборців України: «Рейтинг діяльності голів ОДА за перший квартал 2017 року».
Під час заходу буде презентовано дослідження КВУ щодо діяльності голів обласних державних адміністрацій у першому кварталі 2017 року. При визначенні рейтингу очільників ОДА враховувалися показники соціально-економічного розвитку регіонів та результати експертного опитування.
Теми заходу:
- хто з голів ОДА працював найкраще та найгірше у першому кварталі 2017 року;
- які області відстають за темпами соціально-економічного розвитку;
- які напрямки виявилися провальними в діяльності голів ОДА;
- чи сприяють голови ОДА проведенню реформ на місцях;
- що варто змінити в кадровій політиці щодо призначення очільників ОДА.
У прес-конференції візьмуть участь:
• Олексій Кошель – генеральний директор КВУ
• Денис Рибачок – аналітик КВУ
Вхід за редакційними посвідченнями.
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