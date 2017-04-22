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В Херсоне идет подготовка к празднику настоящих семейных ценностей

В Херсоне праздник весны
14 мая в Херсоне состоится фестиваль "Мамочка, семья, Херсон, Украина". Этот фестиваль позиционирует себя как праздник настоящих семейных ценностей. В этот день на площади перед киноконцертным залом "Юбилейный" будет действовать "Семейный городок", где будут проводиться конкурсы, игры, пройдет концерт "Музыкальная семья", акция "Танцуй с семьей". 
Как сообщают организаторы фестиваля, подготовка к этому событию продолжается, почти круглосуточно и каждый день к организаторам присоединяются люди с активной жизненной позицией - те, кому интересно и важно делать жизнь нашего города более содержательным и ярким.

Организаторы фестиваля "Громада.UA" и ГО ХОТІ зовут неравнодушных граждан, творческие коллективы, волонтеров, фотографов, видеооператоров, которые готовы принять участие в мероприятиях и акции 14 мая. 
"Если вы еще не участвуете в наших конкурсах и акциях, но хотите узнать о них подробнее, звоните или пишите нам и присоединяйтесь к активной команды организаторов и участников! 0505258056 Наталья, 0994248111 Ирина" - говорится в сообщении.
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