В Херсоне идет подготовка к празднику настоящих семейных ценностей

14 мая в Херсоне состоится фестиваль "Мамочка, семья, Херсон, Украина". Этот фестиваль позиционирует себя как праздник настоящих семейных ценностей. В этот день на площади перед киноконцертным залом "Юбилейный" будет действовать "Семейный городок", где будут проводиться конкурсы, игры, пройдет концерт "Музыкальная семья", акция "Танцуй с семьей".

Как сообщают организаторы фестиваля, подготовка к этому событию продолжается, почти круглосуточно и каждый день к организаторам присоединяются люди с активной жизненной позицией - те, кому интересно и важно делать жизнь нашего города более содержательным и ярким.





Организаторы фестиваля "Громада.UA" и ГО ХОТІ зовут неравнодушных граждан, творческие коллективы, волонтеров, фотографов, видеооператоров, которые готовы принять участие в мероприятиях и акции 14 мая.

"Если вы еще не участвуете в наших конкурсах и акциях, но хотите узнать о них подробнее, звоните или пишите нам и присоединяйтесь к активной команды организаторов и участников! 0505258056 Наталья, 0994248111 Ирина" - говорится в сообщении.