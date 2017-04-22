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Почти четыреста тысяч грн горсовет выделил общественным формированиям - пресса

Сегодня на заседании постоянной депутатской комиссии горсовета Херсона по вопросам градостроительства, архитектуры, коммунальной собственности и регулирования земельных отношений депутаты приняли к сведению отчет об использовании общественными формированиями бюджетных средств в 2015-2016 г.г.
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Всего на них было потрачено 383,3 тыс. грн. В том числе, 17 тыс. грн. - на ГСМ, 253,4 тыс. грн. - на форменную одежду, 55 тыс. грн. - на материальное поощрение, 10 тыс. грн. – на ремонт транспорта, 32,6 тыс. грн. – на радиостанции, 22 тыс. грн. – на компьютерную технику.

В 2015 г. 96,3 тыс. грн. было потрачено на «Херсонский легион», 92 тыс. грн. – на «ДНД самообороны Херсонской области».

В 2016 г. на 195 тыс. грн. была финансирована «Твердыня Херсонщины».

Источник: "Гривна. Новый формат"


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