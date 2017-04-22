Активні жінки Голопристанщини вчилися писати проекти

В Чулаківській та Чорноморській сільських громадах активні жінки взяли участь у тренінгах на тему ”Стратегічний розвиток громади. Підготовка на написання проектних заявок”.

Тренінгові навчання мали за мету – надати учасницям нові навички та нові знання з підготовки та написання проектних заявок з урахуванням стратегічного планування розвитку громади.

Олена Микитась, тренерка ГО ХОЦ ” Успішна жінка ” приділила увагу стратегічному баченню розвитку громади, за допомогою практичних вправ учасниці уявили свою громаду через 5 років та зрозуміли яким чином можна досягнути задуманого бачення. Адже планування власного розвитку громади дозволяє громаді краще усвідомити цілі власного розвитку, краще зрозуміти власні конкурентні переваги, а також небезпеки та загрози, які можуть на неї очікувати. Не менш важливим етапом розвитку громади є стратегічне планування, про що більш детально озвучила тренерка БО Фонд Громади міста Гола Пристань Світлана Михолат.

Власне, друга частина тренінгового навчання була більш практичною та стосувалася підготовки та написання проектних заявок. В кожній сільській громаді учасниці практикували підготовку проектної заявки за різними проблемами. Так Чулаківська ініціативна група жінок зосередила свою увагу на вирішенні питань організації змістовного дозвілля для людей похилого віку та благоустрою зони організованого змістовного відпочинку дітей на території парку.

Чорноморська ініціативна група жінок набували практичного досвіду з підготовки проектних заявок направлених на благоустрій паркової зони в центрі села, а також створення відповідних умов для фізичного розвитку дітей шкільного віку на території стадіону.