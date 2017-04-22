Общественность хочет контролировать строительство в городе

Представители земельного комитета Общественного совета при мэре предлагают создать рабочую группу, которая разработает Положение о взаимодействии общественных активистов и представителей горисполкома по вопросам архитектуры и строительства в городе.

Об этом объявил руководитель земельного комитета Константин Шульга на заседании ОС. Как отметил общественник, в рабочую группу предлагает включить себя, Романа Медведева, Анатолия Скорохода, начальника департамента градостроительства и землепользования и директора городской строительной инспекции, а также депутатов горсовета по их желанию.

Как рассказал Константин Шульга, в будущее Положение необходимо включить 3 важных составляющих:

•информирование о состоянии архитектурно-строительной отрасли в городе;

•отчет данной группы о деятельности, обучение всех желающих, которые хотят принять участие в работе группы;

•Возможность проведения проверок, такую должность как общественный инспектор.

Общественный совет поддержал данное предложение земельного комитета.

Подробнее об этой инициативе Константин Шульга рассказал нашему корреспонденту:

"Это была инициатива в первую очередь людей, которые активно принимают участие в инспектировании всевозможных архитектурных новшеств, застроек, в том числе и связанных с ведением предпринимательской деятельности. Дело в том, что сейчас эти люди на уровне городской власти действуют не официально. Если будет распоряжением городского головы создана группа и потом городским головой утверждено Положение, то эта деятельность приобретет официальный статус. Возможно, появятся общественные инспектора, которые будут иметь какие-то пусть небольшие полномочия, и которые будут осуществлять свою деятельность в официальных рамках".

На вопрос, заручились ли уже активисты поддержкой представителей власти, Константин Шульга ответил, что однозначно идею поддерживает начальник Инспекции по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Ростислав Маршак, который уже сейчас на свои проверки постоянно приглашает общественных активистов. От управления пока не было получено ни позитивного, ни негативного отклика, однако Константин Шульга убежден, что оно не будет против участия общественности в жизни города.

Пока общественные активисты будут работать на волонтерских началах.

"Сейчас люди, которые обеспокоены вопросами застройки, законных/незаконных архитектурных форм, занимаются этим за свои собственные средства, ездят на своих машинах и т.д. Я думаю, скорее всего, оно и дальше так будет, денег мы пока не просим. Но если будет такая возможность, не исключаем вариант финансирования", - прокомментировал в заключение руководитель земельного комитета.