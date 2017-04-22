Дмитро Семен винит морпорт в загрязнении окружающей среды, комментарий директора морпорта

На последнем заседании Общественного совета при мэре выступил активист Дмитро Семен, озвучивший ряд проблем, связанных с экологией города и призвал членов ОС принять участие в проверке херсонского морского порта, который, по его мнению, является "виновником" загрязнения города.

"Прямо на набережной Херсона ведется погрузка сыпучих грузов – зерновых, удобрений, сульфатов и т.п., - рассказал Дмитро Семен, - Ведется это открытым способом, пыль ветром разносится по всему городу. В составе этой пыли находятся аллергены семян сорняков, в том числе амброзии".

Активист считает, что данной деятельностью занимается херсонский морской порт и написал ряд обращений в разные инстанции, в связи с чем, по его словам, скоро будет проведена проверка этого предприятия.

Дмитро Семен обратился к членам Общественного совета с просьбой присоединиться к проверке специалистам в данной отрасли.

Общественный совет принял решение на следующее заседание пригласить представителей морпорта и выслушать их версию по поводу происходящего.

В свою очередь директор Херсонского морского торгового порта Андрей Соколов дал комментарий нашему корреспонденту.

«Во-первых, то, что снимали на видео (речь о материалах, распространяемых Дмитром Семеном в социальных сетях – прим.ПХ) – это «Днепр Карго», а не порт.

Во-вторых, «факты», которые излагает сей персонаж, стоит документально проверить, прежде чем выдвигать такие обвинения. Как на счет идентификации «виновной» стороны? В чем конкретно состоит проблема? Содержатся ли в шроте подсолнечника семена амброзии?

Проблема в пылении или в экологии Днепра? Очень смело делать такие заявления, не подтвержденные ничем и не проверенные документально.

Шрот перегружают все и везде, Херсонский морской торговый порт – не единственный в городе. Пылит на набережную только одно предприятие, но разве кому интересно проверить, какое именно?

И третье. В Херсоне стало очень модно уличать порт во всех смертных грехах, это сейчас в тренде. Но налоги и зарплаты ХМТП говорят о другом. Спросите у городских властей, чем за последний год они помогли предприятию, в чем оказали поддержку. Кроме огульной, безосновательной критики (тем более, не по адресу!) абсолютно некомпетентных людей, мы, увы, не слышим в свой адрес ничего конструктивного.»