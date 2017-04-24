В честь Дня православных женщин дети будут ходить по центральным улицам с цветами

30 апреля в 12-00 в Покровском сквере города Херсона состоится праздничный концерт в честь православного праздника жен-мироносиц.

Ученики воскресных школ города Херсона поздравят своим творчеством мам, сестёр, бабушек, преподавательниц и всех женщин.

В завершение праздника дети с цветами пройдут по центральным улицам, поздравляя всех жительниц нашего города с православным женским днем. Данный концерт благословил митрополит Херсонский и Таврический УПЦ Иоанн.

Православня Херсонщина" приглашает всех прийти на праздничный концерт и присоединиться к поздравлениям всех женщин с праздником жен-мироносиц.