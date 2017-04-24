» » В честь Дня православных женщин дети будут ходить по центральным улицам с цветами

В честь Дня православных женщин дети будут ходить по центральным улицам с цветами

 В Неделю жен-мироносиц в Херсоне состоится празднование в честь Дня православных женщин сообщает "Православная Херсонщина"

30 апреля в 12-00 в Покровском сквере города Херсона состоится праздничный концерт в честь православного праздника жен-мироносиц. 
Ученики воскресных школ города Херсона поздравят своим творчеством мам, сестёр, бабушек, преподавательниц и всех женщин. 
В завершение праздника дети с цветами пройдут по центральным улицам, поздравляя всех жительниц нашего города с православным женским днем. Данный концерт благословил митрополит Херсонский и Таврический УПЦ Иоанн.
Православня Херсонщина" приглашает всех прийти на праздничный концерт и присоединиться к поздравлениям всех женщин с праздником жен-мироносиц.

Справка ПХ: Жёны-мироносицы (греч. μυροφόροι γυναίκες) — женщины, пришедшие утром в первый день после субботы ко Гробу воскресшего Иисуса Христа, с ароматами и благовониями (миром) для ритуального умащения тела.

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

УПЦ женские права конфессии

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica