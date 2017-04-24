В честь Дня православных женщин дети будут ходить по центральным улицам с цветами
В Неделю жен-мироносиц в Херсоне состоится празднование в честь Дня православных женщин сообщает "Православная Херсонщина"
Справка ПХ: Жёны-мироносицы (греч. μυροφόροι γυναίκες) — женщины, пришедшие утром в первый день после субботы ко Гробу воскресшего Иисуса Христа, с ароматами и благовониями (миром) для ритуального умащения тела.
30 апреля в 12-00 в Покровском сквере города Херсона состоится праздничный концерт в честь православного праздника жен-мироносиц.
Ученики воскресных школ города Херсона поздравят своим творчеством мам, сестёр, бабушек, преподавательниц и всех женщин.
В завершение праздника дети с цветами пройдут по центральным улицам, поздравляя всех жительниц нашего города с православным женским днем. Данный концерт благословил митрополит Херсонский и Таврический УПЦ Иоанн.
Православня Херсонщина" приглашает всех прийти на праздничный концерт и присоединиться к поздравлениям всех женщин с праздником жен-мироносиц.
Справка ПХ: Жёны-мироносицы (греч. μυροφόροι γυναίκες) — женщины, пришедшие утром в первый день после субботы ко Гробу воскресшего Иисуса Христа, с ароматами и благовониями (миром) для ритуального умащения тела.