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Завтра в Херсоне - "двойные" общественные слушания по благоустройству и мусору

На завтра, 27 апреля, в Херсонском горсовете запланированы общественные слушания по двум вопросам: в 10.00  по проекту решения горсовета «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории, обеспечения чистоты и порядка в г.. Херсоне», в 13.00 - по проекту решения горсовета «Об утверждении Перечня жилищно-коммунальных услуг, право на осуществление которых приобретается на конкурсной основе, и определение услуги по вывозу бытовых отходов как отдельной коммунальной услуги».

Соответствующие распоряжения подписаны городским головой Владимиром Миколаенко.

Общественные слушания пройдут в малом зале горсовета. Приглашаются все небезразличные граждане.

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