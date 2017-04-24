Завтра в Херсоне - "двойные" общественные слушания по благоустройству и мусору
На завтра, 27 апреля, в Херсонском горсовете запланированы общественные слушания по двум вопросам: в 10.00 по проекту решения горсовета «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории, обеспечения чистоты и порядка в г.. Херсоне», в 13.00 - по проекту решения горсовета «Об утверждении Перечня жилищно-коммунальных услуг, право на осуществление которых приобретается на конкурсной основе, и определение услуги по вывозу бытовых отходов как отдельной коммунальной услуги».
Соответствующие распоряжения подписаны городским головой Владимиром Миколаенко.
Общественные слушания пройдут в малом зале горсовета. Приглашаются все небезразличные граждане.