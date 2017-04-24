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В Херсонском художественном музее - Дни открытых дверей

Херсонский областной художественный музей им. А.А. Шовкуненко приглашает присоединиться к открытию нового туристического сезона и провести вместе праздничные и выходные дни.

Об этом сообщается на сайте горсовета. В рамках программы «Херсонщина туристическая - путь к впечатлениям!» Музей предлагает посетить:

29 и 30 апреля в 12:00 - открытые бесплатные обзорные экскурсии по музею для различных групп посетителей (приглашаются все желающие).

30 апреля - детские мероприятия (для групп, предварительный заказ по телефону 49-31-64):

Экскурсия-квест со стихами и загадками «Найди отгадку среди картин» - знакомьтесь с музеем, развлекаясь (для 10-20 человек).

Музейная игра «Выставочный турнир» - для семей с детьми и детских групп, мечтающих поиграть в музее (для 3-12 человек).

1 и 2 мая - Дни открытых дверей в музее (музей работает для посетителей бесплатно).
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