В Херсонском художественном музее - Дни открытых дверей
Херсонский областной художественный музей им. А.А. Шовкуненко приглашает присоединиться к открытию нового туристического сезона и провести вместе праздничные и выходные дни.
Об этом сообщается на сайте горсовета. В рамках программы «Херсонщина туристическая - путь к впечатлениям!» Музей предлагает посетить:
29 и 30 апреля в 12:00 - открытые бесплатные обзорные экскурсии по музею для различных групп посетителей (приглашаются все желающие).
30 апреля - детские мероприятия (для групп, предварительный заказ по телефону 49-31-64):
Экскурсия-квест со стихами и загадками «Найди отгадку среди картин» - знакомьтесь с музеем, развлекаясь (для 10-20 человек).
Музейная игра «Выставочный турнир» - для семей с детьми и детских групп, мечтающих поиграть в музее (для 3-12 человек).
1 и 2 мая - Дни открытых дверей в музее (музей работает для посетителей бесплатно).