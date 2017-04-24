Близится ХерсON ФЕСТ – фестиваль ярких эмоций и вкусного общения
27-28 мая фестиваль ярких эмоций и вкусного общения состоится в Херсоне на перекрестке Днепра и набережной Ушакова. Фестиваль приурочен к началу туристического сезона в Херсонской области.
Более 40 рестораторов из Киева, Одессы, Николаева и Херсона готовы поделится своими самыми вкусными лакомствами. Количество и ассортимент рестораторов будут регламентированы. Приоритет будет отдан тем, кто предложит уникальную южную кухню по приемлемым ценам.
Новая большая сцена, качественный звук, разнообразие исполнителей и праздничная атмосфера на протяжении 2-х дней. ВНИМАНИЕ! БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД!
Задача ХерсON ФЕСТ — объединить и сплотить людей! Фестиваль проходит при поддержке херсонской обладминистрации и городской мэрии.
Павел Билецкий о фестивале:
Основные кластеры участников:
●ВКУС ЮГА – гастрономия, уличная еда
●ЗВУКИ ЮГА – уличные музыканты, музыкальные коллективы
●ДВИЖЕНИЯ ЮГА – танцевальные коллективы, спортивные секции, велосипедисты
●ДЕТСТВО НА ЮГЕ – анимация, детский досуг и развитие
●ТВОРЧЕСТВО ЮГА – художники, артисты, лекторы и др. творческие личности
●ОТДЫХ НА ЮГЕ – пансионаты, базы отдыха, туристические фирмы, сфера услуг
Есть желание присоединиться к фестивалю в качестве участника в одном или нескольких направлениях заполни форму по этой ссылке. ( http://bit.ly/2pTITlu )
До встречи 27-28 мая на фестивале уличной еды, южного общения и ярких эмоций ХерсON ФЕСТ! Начало фестиваля в 10:00.