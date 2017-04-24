Депутати Опоблоку пропустили 2/3 голосувань у Верховній Раді у квітні

Депутати фракції «Опозиційного блоку» пропустили дві третини голосувань Верховної Ради в квітні. В середньому 43 депутати Опоблоку взяли участь в 28% голосувань. Загалом в квітні відбулося 499 голосувань. Про це йдеться в дослідженні КВУ, яке було виконано в рамках проекту «Дослівно».





При цьому 15 народних депутатів «Опозиційного блоку» пропустили понад 90% голосувань. Серед них лідер фракції Юрій Бойко, а також нардепи Сергій Льовочкін, Юлія Льовочкіна, Вадим Новинський, Михайло Добкін, Дмитро Добкін, Вадим Рабінович, Нестор Шуфрич та ін.





Попри відмову від голосувань, депутати «Опозиційного блоку» справно відвідували засідання Верховної Ради. Так, за даними письмової реєстрації вони відвідали 73% засідань Ради в квітні.





«У випадку «Опозиційного блоку» відмова від голосування - це не питання партійної дисципліни. Це свідома відмова від роботи в парламенті. До прикладу, Юрій Бойко відвідав всі 100% засідань Ради в квітні, але проголосував лише в 2% випадків. Інколи складається враження, що на робочих місцях депутатів Опоблоку зламалася система Рада. Але реально поведінку цієї політичної сили можна пояснити лише свідомим блокуванням роботи парламенту. Іншими словами – реалізовується формула «чим гірше працює парламент, тим більше політичних балів здобуває політична сила», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.





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