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Сьогодні у Херсоні починає робоу всеукраїнський форум UkraineLab

27 квітня у Херсоні розпочне роботу всеукраїнський форум UkraineLab: Лабораторія сталості для громадських ініціатив та культури (27.04.-30.04.2017). Форум збере у Херсоні 80 представників неприбуткових організацій, соціально відповідального бізнесу, освіти, державних структур та сфери медіа, які працюють задля розвитку громадянського суспільства та культури в Україні. Вони обмінюватимуться досвідом і шукатимуть ідеї та інструменти для ефективної та сталої діяльності.

У рамках відкриття форуму UkraineLab відбудеться ярмарок організацій, проектів та інструментів для громадянського суспільства LinkLab. Херсонці зможуть дізнатися про діяльність організацій з усієї України та започаткувати партнерства. Під час LinkLab функціонуватиме бібліотека публікацій та простір для вільних розмов.

Офіційне відкриття форуму 27 квітня о 15:00 у великому залі Херсонської міської ради. У день відкриття форуму UkraineLab гратиме херсонський гурт «Город неспящих», а закриє подію 30 квітня концерт київського гурту 5Vymir. 
Охочих відвідати LinkLab прохання зареєструватися: https://goo.gl/forms/YZgfDpnevCPmTm0w1.

Організатор форуму – громадська організація «Інша Освіта», яка створює, випробовує та поширює найкращі практики альтернативних форм освіти, передусім, неформальної, та працює над становленням культури холістичного навчання. Партнером є спілка MitOst, яка вже 15 років поспіль розвиває відкриту мережу Центральної, Східної та Південної Європи зі своїми східними сусідами.

Ольга Дятел, співкоординаторка форуму:

«Нам важливо збалансувати фізичну присутність заходів “Іншої Освіти” в різних регіонах. Навіть наша команда сформована з представників з різних регіонів. Форум UkraineLab вже відбувався в Івано-Франківську, Києві, Краматорську та Слов’янську. Тож для нас було логічним поїхати на південь. Дуже раді будемо інтенсивніше дослідити місто, адже форум – це гарна можливість для того, щоб налагодити гарні та міцні зв’язки з місцевими організаціями».

Що таке UkraineLab
UkraineLab – це міждисциплінарна та міжсекторна мережа для агентів змін і мозковий центр, де народжуються інновативні рішення для громадянського суспільства й культури України. За два роки діяльності програми до мережі приєдналися близько 300 професіоналів та агентів змін з України та інших країн Європи, було проведено 4 форуми та підтримано близько 50 мобільностей між учасниками мережі.

У 2017 році програма UkraineLab складатиметься з двох форумів та програми мобільностей для учасників мережі. На першому форумі в Херсоні ми заглибимося в тему сталості. Завершальний форум програми UkraineLab відбудеться у вересні в Івано-Франківську і створить платформу для зустрічі професіоналів з мереж UkraineLab та Social Impact Days задля практичного дослідження інноваційних екосистем та потенціалу ревіталізаційних проектів для міст України.

Про організаторів
З українського боку програму UkraineLаb реалізує громадська організація «Інша Освіта», яка створює, випробовує та поширює найкращі практики альтернативних форм освіти, передусім, неформальної, та працює над становленням культури холістичного навчання. Партнером форуму з німецького боку є спілка «МіtОst», яка вже 15 років поспіль розвиває різноманітну та відкриту мережу Центральної, Східної та Південної Європи зі своїми східними сусідами. Форум UkraineLab реалізується в рамках проекту «Діалог заради змін» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

Більш детально із програмою можна ознайомитися на сайті  


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