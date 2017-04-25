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Губернатор будет завтракать с журналистами в музее и показывать дамбу

Завтра, 28 апреля в 9-00 в торжественном зале Художественного музея глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев проведет открытый "журналистский завтрак" на котором расскажет о своей работе за год. Позже Андрей Анатольевич повезет работников ноутбуков и диктофонов на дамбу в Каланчак.
Подобные открытые "журналистские завтраки" внове представителям СМИ, хотя высокие должностные лица периодически встречаются офрекордз (без записи) с представителями СМИ за обеденными столами. Несколько неожиданное решение - завтракать в музее. Но может быть это будет оправдано неким замыслом. Художественный музей настроит на торжественный лад журналистов.
Представители нашей редакции также будут на этом завтраке и все расскажут.
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