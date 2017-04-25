Сегодня День чтения Библии
Реформаторские христианские общины сегодня, 27 апреля, провели День чтения Библии: на площади перед горисполкомом был установлен пюпитр, громкоговоритель и верующие самых разных конфессий целый день читали вслух Священное Писание.
Эта акция была посвящена празднованию 500-летия Реформации.
Прохожие могут не только слышать читаемое Слово Божие, но и получить экземпляр Евангелия бесплатно.
В этот день ответственными за чтение Библии были:
8.00-10.00 - баптисты
10.00-12.00 - пресвитериане
12.00-14.00 - баптисты
14.00-16.00 - пятидесятники
16.00-18.00 - адвентисты
Фото со странички пастора Василия Кристинича
#Херсон #Kherson #r500ua #rest_in_kherson #kherson_news #херсонграм #khersongram #R500Kherson #z_kherson #best_in_kherson
Эта акция была посвящена празднованию 500-летия Реформации.
Прохожие могут не только слышать читаемое Слово Божие, но и получить экземпляр Евангелия бесплатно.
В этот день ответственными за чтение Библии были:
8.00-10.00 - баптисты
10.00-12.00 - пресвитериане
12.00-14.00 - баптисты
14.00-16.00 - пятидесятники
16.00-18.00 - адвентисты
Фото со странички пастора Василия Кристинича
#Херсон #Kherson #r500ua #rest_in_kherson #kherson_news #херсонграм #khersongram #R500Kherson #z_kherson #best_in_kherson