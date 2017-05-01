Гендер, стать та влада: лекція - тренінг Марiї Маєрчик у Херсоні
7 травня о 12:00 в Херсоні за адресою вул.Гімназична,30 А відбудеться лекція-тренінг Марiї Маєрчик з теми "Гендер, стать та влада".
Марія Маєрчик — культурна антропологиня, історикиня, квір-феміністка. Кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України, головна редакторка журналу «Критика феміністична», заступниця директорки ГО «Центр культурно-антропологічних студій». Дослідниця гендерної та квір-проблематики, публіцистка. Укладачка та редакторка підручника "Гендер для медій".
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