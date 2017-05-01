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Завтра - змагання по кроссфіту

4 травня 2017 року о 11.00 на стадіоні «Кристал» відбудеться одне з самих видовищних змагань – Всеукраїнський турнір: Чемпіонат Сухопутних військ Збройних Сил України з функціонального багатоборства (кроссфіт).

Про це повідомляє Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОДА.

Кроссфіт – це новий напрям фітнесу, спрямований на створення універсального спортсмена, який готовий до будь-яких навантажень. Основні вправи кроссфіту спрямовані на витривалість, м’язову силу, рівновагу, координацію і гнучкість. Все це – невід’ємна частина підготовки сучасного військовослужбовця. Цими вихідними свої вміння під час турніру будуть демонструвати 15 команд сухопутних військ з 8 областей України та 2 збірні команди АТО.


Організаторами заходу виступають: командування Сухопутних військ України, Федерація функціонального багатоборства України, Управління молоді та спорту Херсонської міської ради. Турнір відбуватиметься за підтримки голови Херсонської обласної адміністрації Андрія Гордєєва.


За словами організаторів, військовослужбовців очікують цікаві змагання, в яких відобразиться фізична підготовка військових, тож для глядачів це буде захоплююче видовище. Вхід - вільний.


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