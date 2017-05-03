З депутатів зняли майже 2 млн. грн. за прогули засідань Ради, - КВУ

Як повідомили в Апараті Ради «внаслідок нарахування заробітної плати лише за фактично відпрацьовані дні, за перший квартал 2017 року утворилася економія коштів, передбачених на виплату заробітної плати народним депутатам України, у сумі 1748,7 тисяч гривень».





Якщо депутат пропускає пленарне засідання Ради, то зарплата йому за цей час не нараховується. За даними дослідження КВУ, проведено в рамках проекту «Дослівно», лише 10% (41 із 423) депутатів відвідали всі засідання Ради в 2017 році. Решта нардепів пропустили одне чи кілька засідань парламенту, відповідно, вони не отримали частину зарплати.





Окремі депутати не з’являлися в парламенті впродовж місяців. Так, в січні-лютому п’ятеро нардепів пропустили всі засідання Ради, в березні – восьмеро, в квітні – семеро. У квітні всі засідання Ради за даними письмової та електронної реєстрації пропустили Дмитро Ярош, Андрій Білецький, Петро Сабашук, Євген Бакулін, Вячеслав Богуслаєв, Олександр Онищенко, Сергій Клюєв.





Загалом в 2017 році за даними письмової реєстрації найкраще відвідували засідання Ради депутати Народного Фронту, БПП та Радикальної партії Олега Ляшка. В середньому на засідання Ради реєструвалися 86% депутатів фракції "Народного Фронту", 84% - БПП та РПЛ. Найгірші показники відвідуваності в депутатських груп «Воля Народу» (64%) та «Відродження» (65%).





Всього в 2017 році відбулося 42 пленарні засідання ВРУ.

Джерело: сайт ВГО КВУ