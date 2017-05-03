Стартовал кинофестиваль КиноДжем 2017

При поддержке сети кинотеатров Мультиплекс Первая Херсонская Киношкола представляет: КиноДжем 2017! КиноДжем - это учеба, хорошая компания, возможность снять и показать свой фильм в большом кинотеатре. А еще получить дозу адреналина от быстроты и насыщенности всего происходящего. На пресс-конференции в Кризисном медиа-центре.Херсон 28.04.2017 представители Первой Херсонской Киношколы официально объявили о старте фестиваля "КиноДжем-2017".

Если вы уже любите или только хотите начать снимать кино, самое время регистрироваться для участия - https://goo.gl/forms/3SaJvC7iVDyXCgWj2





Для тех, кто уже принимал участие в фестивале нужно отметить, что произошли изменения в конкурсном задании, и это будет новым вызовом для всех киноаматоров и профессионалов.





СОБЕРИ команду,

получи ЗАДАНИЕ

сними за неделю ФИЛЬМ,

ВЫИГРАЙ!!!





Расписание фестиваля





13.05.2017 г.

13:00

Конференц-зал "Конгресс"

(Ярослава Мудрого/Советская, 7)

- открытие

- регистрация команд

- жеребьевка

- старт съемочных дней





14:00

Конференц-зал "Конгресс"

(Ярослава Мудрого/Советская, 7)

Фильм-открытие фестиваля.





15:00

Конференц-зал "Конгресс"

(Ярослава Мудрого/Советская, 7)





Мастер-класс "Стоковый персонаж: от шаблона к глубине". Тренер - Устин Данчук





14.05.2017 г.

10:00

Библиотека №3,

ул.Рабочая, 76а

Мастер-класс по основам актерского мастерства "Песочница". Тренер - Екатерина Слажнева





14:00

Библиотека №3,

ул.Рабочая, 76а

КиноПробы





13.05.2017-20.05.2017 г.

- команды снимают фильмы





21.05.2017 г.

12:00

Дедлайн!!!

через файлообменник: ex.ua или любой другой

- прием готовых фильмов на судейство





22.05.2017 г.

17:00

Кинотеатр Мультиплекс

ФИНАЛ!!!

- показ снятых за неделю фильмов

- награждение победителей





Подробности по телефонам:

095 830 92 79

067 191 60 53





или в сообщении:

http://vk.com/filmschool1





Регистрация!

https://goo.gl/forms/TP7LYOfOGx6gdl0o2





Вход и участие: бесплатно.