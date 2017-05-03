Стартовал кинофестиваль КиноДжем 2017
При поддержке сети кинотеатров Мультиплекс Первая Херсонская Киношкола представляет: КиноДжем 2017! КиноДжем - это учеба, хорошая компания, возможность снять и показать свой фильм в большом кинотеатре. А еще получить дозу адреналина от быстроты и насыщенности всего происходящего. На пресс-конференции в Кризисном медиа-центре.Херсон 28.04.2017 представители Первой Херсонской Киношколы официально объявили о старте фестиваля "КиноДжем-2017".
Если вы уже любите или только хотите начать снимать кино, самое время регистрироваться для участия - https://goo.gl/forms/3SaJvC7iVDyXCgWj2
Для тех, кто уже принимал участие в фестивале нужно отметить, что произошли изменения в конкурсном задании, и это будет новым вызовом для всех киноаматоров и профессионалов.
СОБЕРИ команду,
получи ЗАДАНИЕ
сними за неделю ФИЛЬМ,
ВЫИГРАЙ!!!
Расписание фестиваля
13.05.2017 г.
13:00
Конференц-зал "Конгресс"
(Ярослава Мудрого/Советская, 7)
- открытие
- регистрация команд
- жеребьевка
- старт съемочных дней
14:00
Конференц-зал "Конгресс"
(Ярослава Мудрого/Советская, 7)
Фильм-открытие фестиваля.
15:00
Конференц-зал "Конгресс"
(Ярослава Мудрого/Советская, 7)
Мастер-класс "Стоковый персонаж: от шаблона к глубине". Тренер - Устин Данчук
14.05.2017 г.
10:00
Библиотека №3,
ул.Рабочая, 76а
Мастер-класс по основам актерского мастерства "Песочница". Тренер - Екатерина Слажнева
14:00
Библиотека №3,
ул.Рабочая, 76а
КиноПробы
13.05.2017-20.05.2017 г.
- команды снимают фильмы
21.05.2017 г.
12:00
Дедлайн!!!
через файлообменник: ex.ua или любой другой
- прием готовых фильмов на судейство
22.05.2017 г.
17:00
Кинотеатр Мультиплекс
ФИНАЛ!!!
- показ снятых за неделю фильмов
- награждение победителей
Подробности по телефонам:
095 830 92 79
067 191 60 53
или в сообщении:
http://vk.com/filmschool1
Регистрация!
https://goo.gl/forms/TP7LYOfOGx6gdl0o2
Вход и участие: бесплатно.