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Завтра розкажуть про результати вивчення тарифу на маршрутки

5 травня об 11:00 в Кризовому медіа-центрі Херсон (вул. Пилипа Орлика (9 Січня) 30, 1й поверх, 33 оф.) відбудеться прес-конференція з теми "Тариф на маршрутки – результати робочої групи". Під час прес-конференції члени спільної робочої групи, в яку входили представники влади, громадськості та перевізників, розкажуть про результати 90-денної роботи. Напрямки за якими працювала група – контроль за виконанням умов пасажироперевезень, якість послуг, тариф на проїзд в маршрутках.

Спікери:

• Ярослав Концевой – голова робочої групи

• Ірина Зоря – учасниця робочої групи

• Людмила Чайка – учасниця робочої групи

Робоча група була створена міським головою В. Миколаєнко, після проведених громадських слухань стосовно тарифу на міські маршрутки. Мета робочої групи – знайти консенсус у тарифоутворенні та якості перевезень в громадському транспорті Херсона.

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