Позачергова сесія Херсонської міської ради не відбулася. Не було кворуму

Пленарне засідання позачергової сесії Херсонської міської ради сьогодні, 4 травня, не відбулося. Не зібрався кворум. Були присутніми 27 депутатів з 28 необхідних.Нагадаємо, що на позачергову сесії Херсонської міської ради було винесено одне питання: «Про необхідність проведення Всеукраїнського референдуму з питання заборони продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні».Це питання вже розглядалося вже на сесії 28 квітня, але не набрало необхідних голосів.Депутати Херсонської міської ради проявили політичну зрілість та вирішили не витрачати час на суто політичне питання, яке не є в компетенції міської ради.Нагадаємо, що 19 квітня у Києві відбулися збори ініціативної групи щодо організації Всеукраїнського референдуму з питання заборони продажу землі сільськогосподарського призначення.Учасники заходу проголосували за те, щоб на Всеукраїнський референдум було винесене питання в такому формулюванні: «Чи підтримуєте ви продовження існуючої заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення безстроково?».Хто був?Опозиційний блок: (5 депутатів з 8)ВО Самопоміч (2 з 2 депутатів з головної фракції, 2 з 5 з другої фракції)УКРОП (2 депутати з 4)ВО "Батьківщина" (5 депутатів з 5)ВО "Свобода" (4 депутати з 4)Радикальна партія Олега Ляшка (1 депутат з 3)БПП "Солідарність" (3 депутати з 11)Наш край: нуль депутатівПозафракційні: Леонова Лариса, Яременко В'ячеслав, Миколаєнко Володимир, міський голова. Одного позафракційного не було).