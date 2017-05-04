Позачергова сесія Херсонської міської ради не відбулася. Не було кворуму
Пленарне засідання позачергової сесії Херсонської міської ради сьогодні, 4 травня, не відбулося. Не зібрався кворум. Були присутніми 27 депутатів з 28 необхідних.
Нагадаємо, що на позачергову сесії Херсонської міської ради було винесено одне питання: «Про необхідність проведення Всеукраїнського референдуму з питання заборони продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні».
Це питання вже розглядалося вже на сесії 28 квітня, але не набрало необхідних голосів.
Депутати Херсонської міської ради проявили політичну зрілість та вирішили не витрачати час на суто політичне питання, яке не є в компетенції міської ради.
Нагадаємо, що 19 квітня у Києві відбулися збори ініціативної групи щодо організації Всеукраїнського референдуму з питання заборони продажу землі сільськогосподарського призначення.
Учасники заходу проголосували за те, щоб на Всеукраїнський референдум було винесене питання в такому формулюванні: «Чи підтримуєте ви продовження існуючої заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення безстроково?».
Хто був?
Опозиційний блок: (5 депутатів з 8)
ВО Самопоміч (2 з 2 депутатів з головної фракції, 2 з 5 з другої фракції)
УКРОП (2 депутати з 4)
ВО "Батьківщина" (5 депутатів з 5)
ВО "Свобода" (4 депутати з 4)
Радикальна партія Олега Ляшка (1 депутат з 3)
БПП "Солідарність" (3 депутати з 11)
Наш край: нуль депутатів
Позафракційні: Леонова Лариса, Яременко В'ячеслав, Миколаєнко Володимир, міський голова. Одного позафракційного не було).
Нагадаємо, що на позачергову сесії Херсонської міської ради було винесено одне питання: «Про необхідність проведення Всеукраїнського референдуму з питання заборони продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні».
Це питання вже розглядалося вже на сесії 28 квітня, але не набрало необхідних голосів.
Депутати Херсонської міської ради проявили політичну зрілість та вирішили не витрачати час на суто політичне питання, яке не є в компетенції міської ради.
Нагадаємо, що 19 квітня у Києві відбулися збори ініціативної групи щодо організації Всеукраїнського референдуму з питання заборони продажу землі сільськогосподарського призначення.
Учасники заходу проголосували за те, щоб на Всеукраїнський референдум було винесене питання в такому формулюванні: «Чи підтримуєте ви продовження існуючої заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення безстроково?».
Хто був?
Опозиційний блок: (5 депутатів з 8)
ВО Самопоміч (2 з 2 депутатів з головної фракції, 2 з 5 з другої фракції)
УКРОП (2 депутати з 4)
ВО "Батьківщина" (5 депутатів з 5)
ВО "Свобода" (4 депутати з 4)
Радикальна партія Олега Ляшка (1 депутат з 3)
БПП "Солідарність" (3 депутати з 11)
Наш край: нуль депутатів
Позафракційні: Леонова Лариса, Яременко В'ячеслав, Миколаєнко Володимир, міський голова. Одного позафракційного не було).