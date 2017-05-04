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Кількість онкохворих в області тільки збільшується

За даними співробітників Херсонського обласного онкологічного диспансеру перебуває на обліку 28 тисяч хворих. З них – 4500 лише жінки із раком молочної залози. І рівень захворюваності тільки зростає: щорічно медики фіксують до 450 нових хворих.

«Відсоток дуже великий – 2,6% від усього населення області. Ми готові допомагати, але, на жаль, не всі звертаються до нас вчасно», – розповідає головний лікар медзакладу Ірина Сокур.

Комунальний заклад Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер» – це профільний лікувально-профілактичний заклад вищого рівня акредитації, який забезпечує надання кваліфікованої спеціалізованої онкологічної допомоги населенню і здійснює методичне керівництво організацією протиракової боротьби в регіоні.

КЗ «Херсонський обласний онкологічний диспансер» – єдиний лікувально-профілактичний заклад в області на 270 ліжок, де надаються всі види спеціалізованої медичної допомоги онкологічним пацієнтам не тільки з нашої області, а й з усіх регіонів Півдня України. - повідомляє сайт Херсонської обласної радискачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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