Виталий Богданов – членам рабочей группы по автотранспорту: «Вы подняли колоссальный пласт»

В связи с тем, что депутаты горсовета отменили решение исполкома № 42 о повышении тарифа на проезд в маршрутках до 5 гривен, Херсонский городской суд отказал народному депутату Юрию Одарченко в удовлетворении его иска. По словам депутата горсовета от фракции «Укроп» Виталия Богданова, будет подана апелляция, а на сегодня проезд в маршрутках остается 3 гривны.

Такое решение судьи связано с тем, что отсутствует предмет спора. Об этом Виталий Богданов рассказал на пресс-конференции в херсонском Кризисном медиа-центре.

«Суд, разобравшись, что не бывает таких рабочих порядков проведения исполкома, научил жизни Владимира Миколаенко. Теперь он не проводит такие заседания исполкома», - прокомментировал депутат.

«Вам нужно сказать спасибо, вы на волонтерских началах подняли колоссальный пласт, который вы не смогли бы вынести. Вам нужны первичные данные, вам нужна статистика, без этого ничего сделать нельзя. Надо было садить за стол в первую очередь власть», - добавил Виталий Богданов.



