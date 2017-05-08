До Дня матері у місті відбудеться фестиваль

14 травня о 12.00 на площі біля кіноконцертного залу "Ювілейний" відбудеться відкриття родинного фестивалю «МАТУСЯ#РОДИНА#ХЕРСОН #УКРАЇНА!» за участі громадських організацій, навчальних закладів, творчих колективів, митців та волонтерів."Об’єднаємось навколо справжніх цінностей!”– під таким девізом проходитимуть акції, присвячені Дню матері та Міжнародному дню сім’ї у межах родинного фестивалю.





Протягом фестивалю діятиме понад двадцять локацій, де родини зможуть активно відпочити, отримати корисну інформацію або взяти участь у конкурсах та вікторинах. Зі сцени відвідувачів вітатиме фестиваль «Музична родина», започаткований керівником музичної школи №4 Олександром Кузьменком, на якому сімейні дуети та тріо зможуть проявити свій талант. Анімація для дітей, майстер-класи з пілатесу та флай-йоги, активності від юнацької бібліотеки, малюнки на асфальті від торгівельної марки «AVON» - усе це та багато іншого чекає небайдужих та активних херсонців під час фестивалю.





Протягом місяця учні херсонських шкіл виготовляли святкові листівки, долучившись до акції «Листівки Матусям». 14 травня ці сувеніри буде подаровано жінкам, які завітають на свято. Також на гостей чекає фотовиставка «Родина. Династія» від журналістів Ірини Паршиної та В’ячеслава Гусакова.Героями фотосесії стали багатодітні родини Херсона та області. А найяскравішою подією фестивалю стане благодійна акція-флешмоб «Танцюй з Родиною!».





Ініціатор фестивалю, громадська організація «Громада UA», запропонувала зафіксувати рекорд України, порахувавши кількість учасників акції з допомогою благодійних внесків по 1 гривні.





О 14.00 у великій залі ККЗ « Ювілейний» відбудеться урочисте підведення підсумків усіх конкурсів та акцій, які відбулись у рамках родинного фестивалю «МАТУСЯ#РОДИНА#ХЕРСОН#УКРАЇНА!». На гостей та учасників чекає концертна програма.





Гостями та учасниками події стануть понад п’ятдесят багатодітних сімей, ветеранські організації, об’єднання людей з інвалідністю та родини, які переїхали до нашого міста внаслідок конфлікту на Сході України.





Додаткова інформація - за телефонами: 0505258056 (Наталя Шатілова), 0994248111 (Ірина Синюк), 0504940558 (Олена Орленко).

Джерело: сайт Херсонської міської ради