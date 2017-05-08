Бехтерська та Чулаківська ОТГ готуються до роботи в новому статусі

Дві сусідні сільські об’єднані територіальні громади Голопристанського району на Херсонщині готуються господарювати в новому статусі. Перед тим, як ЦВК призначить дату виборів у ОТГ, у об’єднаних громадах уже сьогодні переймаються серйозною підготовчою роботою.

Про це повідомляється на сторінці «Децентралізаційного марафону» в Фейсбуці.

Сільські голови, а також представники апаратів та депутатського корпусу сільських рад, що об’єднуються, зібралися в селі Бехтери на інформаційну зустріч, організовану регіональними консультантами Асоціації міст України, присвячену поточному стану підготовки до діяльності в статусі ОТГ, а також щодо особливостей перехідного періоду, необхідності підготовки відповідних документів заздалегідь. Від статуту громади – до стратегії її розвитку, від інвентаризації майна – до ефективного розпорядження земельними ресурсами. Сільських голів, секретарів рад, юристів та бухгалтерів цікавить усе до дрібниць.

Під час зустрічі, в якій також взяли участь голови потенційних ОТГ району, чимало запитань стосувалося пошуку розв’язання спільних проблем на шляху до об’єднання, особливостей підготовчого періоду – від формування нового депутатського корпусу до реорганізації установ та закладів, котрих напряму торкнеться створення ОТГ, виконання делегованих повноважень та якісне надання адміністративних послуг. Для лідерів громад та робочих груп важливо, аби в процес об’єднання громади входили виважено та відповідно підготовленими. Всіх цікавить набутий у цьому досвід уже створених ОТГ в області. Також громади уже сьогодні переповнює інтерес до написання проектів розвитку та залучення додаткових ресурсів та інвестицій. Серед пріоритетних – аграрна галузь та переробка, туризм та «зелена» енергетика.

Регіональні консультанти АМУ надали вичерпні відповіді на всі поставлені запитання, а також роздали розроблені методичні матеріали, котрі стануть у нагоді. Порадили вже зараз зосередитися на доборі фахових кадрів, дефіцит яких суттєво гальмує розвиток об’єднаної громади на початковій стадії.