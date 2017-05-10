КВУ закликає ЗМІ бойкотувати депутатів-прогульників

Комітет виборців України закликає представників ЗМІ бойкотувати народних депутатів, які саботують роботу в парламенті. Зокрема, не відвідують засідання Верховної Ради та демонстративно не голосують.

Відповідно до дослідження КВУ, виконаного в рамках проекту Дослівно, цьогоріч дев’ятеро народних депутатів пропустили близько 90% засідань Верховної Ради. Це Є. Мураєв, С. Семенченко, А. Білецький, І. Шкіря, Д. Ярош, Є. Бакулін, М. Добкін та О. Онищенко і С. Клюєв. Інформація за даними письмової реєстрації.

Частина депутатів формально були присутні на пленарних засіданнях Ради, але систематично ігнорували голосування. Так, з початку 2017 року 49 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань в Раді. Серед них такі відомі політики як В. Парасюк, Ю. Бойко, В. Рабінович, О. Вілкул. Д. Добкін, Н. Шуфрич, В. Новинський, Н. Королевська.

Попри ігнорування парламентської роботи, вказані народні депутати були надактивні в медійній площині. Це включає виступи на ефірах телеканалів, участь в політичних ток-шоу, надання коментарів ЗМІ. До прикладу, Семен Семенченко цьогоріч пропустив 95% голосувань в Раді, але регулярно був присутній на провідних телеканалах. Лише за останній місяць політик виступав на каналі ZIK, мав інтерв’ю із Романом Скрипіним, коментував для «Радио Вести», проводив прес-конференцію в редакції bigmir)net. Ю. Бойко, Є. Мураєв, В. Рабінович регулярно виступають на 112 каналі та NewsOne. А. Білецький в квітні брав участь в телепередачі «Право на владу» на каналі 1+1.

«Складається парадоксальна ситуація, коли для півсотні депутатів ВР насамперед є медійним майданчиком або місцем для політичної «тусовки». Попри повний бойкот парламентської роботи багато з таких народних депутатів щомісяця проводять десятки годин у прямому ефірі, розповідаючи про те, як вони захищають інтереси виборців», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Комітет виборців України закликає представників ЗМІ враховувати інформацію щодо сумлінності роботи народних депутатів при прийнятті рішення про запрошення їх до співпраці і бойкотувати народних депутатів, які систематично ігнорують роботу в парламенті.

Перелік депутатів, які є лідерами за кількістю пропущених засідань та голосувань у ВР:

1. Артеменко А.В.

2. Бакулін Є.М.

3. Бахтеєва Т.Д.

4. Березкін С.С.

5. Білецький А.Є.

6. Бобов Г.Б.

7. Богуслаєв В.О.

8. Бойко Ю.А.

9. Бондар В.В.

10. Вілкул О.Ю.

11. Гіршфельд А.М.

12. Дейдей Є.С.

13. Деркач А.Л.

14. Дзензерський Д.В.

15. Добкін Д.М.

16. Добкін М.М.

17. Жеваго К.В.

18. Звягільський Ю.Л.

19. Зубик В.В.

20. Кацуба В.М.

21. Ківалов С.В.

22. Клімов Л.М.

23. Корнацький А.О.

24. Королевська Н.Ю.

25. Ларін С.М.

26. Льовочкін С.В.

27. Льовочкіна Ю.В.

28. Мартиняк С.В.

29. Матвійчук Е.Л.

30. Мирний І.М.

31. Мураєв Є.В.

32. Ничипоренко В.М.

33. Новинський В.В.

34. Омельянович Д.С.

35. Парасюк В.З.

36. Писаренко В.В.

37. Поплавський М.М.

38. Пресман О.С.

39. Рабінович В.З.

40. Святаш Д.В.

41. Семенченко С.І.

42. Солод Ю.В.

43. Фурсін І.Г.

44. Хомутиннік В.Ю.

45. Чепинога В.М.

46. Шенцев Д.О.

47. Шкіря І.М.

48. Шуфрич Н.І.

49. Ярош Д.А.



