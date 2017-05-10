Херсонцы радуются безвизу
Сегодня, 11 мая, Советом Министров Европейского Союза принято окончательное решение об отмене визовых требований для граждан Украины.Херсонщина отметила это важное событие для всего государства торжественным поднятием Государственного Флага Украины и Знамени Европейского Союза на площади Свободы.
Об этом сообщается на сайте Херсонской областной государственной администрации.
Сотни студентов, молодежи, активных общественных деятелей, военнослужащих, волонтеров и Герои - воины АТО собрались, чтобы поздравить друг друга не просто с открытием границ в страны ЕС, а с появлением новых возможностей, путей развития, обмена опытом. Ведь, прежде всего, отмена безвизового режима - это появление перспектив для молодежи - будущего Украины.