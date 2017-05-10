» » Херсонцы радуются безвизу

Херсонцы радуются безвизу

Сегодня, 11 мая, Советом Министров Европейского Союза принято окончательное решение об отмене визовых требований для граждан Украины.Херсонщина отметила это важное событие для всего государства торжественным поднятием Государственного Флага Украины и Знамени Европейского Союза на площади Свободы.

Об этом сообщается на сайте Херсонской областной государственной администрации.

Сотни студентов, молодежи, активных общественных деятелей, военнослужащих, волонтеров и Герои - воины АТО собрались, чтобы поздравить друг друга не просто с открытием границ в страны ЕС, а с появлением новых возможностей, путей развития, обмена опытом. Ведь, прежде всего, отмена безвизового режима - это появление перспектив для молодежи - будущего Украины. 

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

херсон Евросоюз

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica